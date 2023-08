Uno sconto davvero incredibile è attualmente attivo in tutti i punti vendita di casa Euronics, gli utenti si ritrovano ad avere un’occasione davvero più unica che rara, avere la possibilità di godere di una riduzione del 50% rispetto al prezzo originario di listino, a prescindere da quella che sia la categoria merceologica coinvolta.

Accedere agli sconti di casa Euronics è decisamente semplice ed aperto sostanzialmente a tutti, per godere di simili riduzioni di prezzo è necessario più che altro approfittare dei singoli punti vendita dislocati sul territorio nazionale, i quali propongono la medesima campagna, senza vincoli regionali o di altro tipo.

Euronics, oggi sono disponibili sconti al 50%

Tutto è al 50% da Euronics grazie ad una campagna promozionale, che ricordiamo non è attiva sul sito ufficiale, con la quale l’utente può scegliere praticamente qualsiasi prodotto, tranne che nella fase iniziale. Il primo step da seguire per poter proseguire con la promozione è proprio legato alla necessità di aggiungere al carrello un televisore, oppure un grande/piccolo elettrodomestico del prezzo superiore ai 399 euro.

Un passaggio obbligatorio dal quale non ci si può esimere, ma che apre le porte ad una variabilità incredibile, la quale permette di aggiungere ciò che si vuole, e godere in cassa di una riduzione del 50% rispetto all’originario prezzo di listino. Lo sconto verrà applicato direttamente in cassa, non si tratta di un rimborso o di un buono che verrà utilizzato solo in un secondo momento.