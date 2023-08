I prezzi disponibili oggi da MediaWorld sono davvero assurdi, per poco tempo gli utenti possono approfittare di un risparmio che ha poco da invidiare ad Amazon e le altre realtà del nostro territorio, gli sconti sono pazzeschi e dal risparmio quasi assicurato.

Spendere poco da MediaWorld è decisamente possibile ed anche alla portata di ogni singolo utente, data infatti la disponibilità della suddetta campagna in ogni singolo punto vendita dislocato sull’intero territorio, oltre ad ovviamente l’e-commerce, location perfetta sulla quale trovare i prezzi bassi assecondati dalla spedizione diretta al domicilio a costo azzerato.

MediaWorld, oggi sono gratis questi sconti speciali

Tantissimi prodotti per la casa vi attendono in promozione da MediaWorld, i migliori sconti del momento sono disponibili fino al 27 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte. Per questo motivo sfogliando le pagine sottostanti potrete trovare frigoriferi da 700 euro, cantinette per il vino, lavatrici (con prezzi che partono da 299 euro), forni a microonde o anche accessori per la cucina.

Tra questi possiamo trovare una affettatrice a soli 79 euro, un tritatutto a 34 euro, una friggitrice ad aria, il nutribullet, divenuto fondamentale per molti utenti, e numerose macchine per il caffè. Questo e davvero moltissimo altro vi attende da MediaWorld, come vi abbiamo anticipato gli acquisti possono essere completati anche tramite il sito ufficiale, approfittando della consegna gratuita presso il vostro domicilio.

Le occasioni le potete raggiungere premendo questo link, tutti i prodotti sono corredati dalla garanzia di 24 mesi.