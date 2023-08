Quanti di voi vorrebbero poter spiare le chat di WhatsApp? la risposta siamo sicuri sia moltissimi, per questo motivo oggi vi proponiamo un trucchetto che vi può aiutare a tracciare il comportamento di una persona in particolare, sebbene non sia davvero possibile raggiungere il suddetto risultato finale.

Lo diciamo subito, riuscire a spiare tutte le chat di WhatsApp è estremamente difficile, o meglio sono necessarie operazioni molto più complesse del previsto, che prevedono ad esempio il possesso dello smartphone della “vittima”, sul quale andare ad installare il software che faciliterà il tracciamento di tutti i messaggi. La soluzione proposta nell’articolo è più facile ed immediata, e sopratutto aperta a tutti.

WhatsApp, come spiare le chat

In vostro aiuto accorre un tool molto interessante, il suo nome è Whats Tracker, è nasce appunto come tracciatore degli accessi a WhatsApp; in altre parole gli utenti si ritrovano a poter scoprire quando un determinato account si collega e scollega dalla nota applicazione di messaggistica istantanea. Tutte queste informazioni vengono salvate su un file log, al quale sarà possibile accedere in un secondo momento, verificando il comportamento della persona coinvolta.

Una soluzione marginale che richiede l’installazione di un software sul proprio dispositivo, senza avere la necessità di mettere le mani su quello della vittima, così da non risultare troppo invasivi, né comunque ledere particolarmente la privacy, dato che si tratta a tutti gli effetti di informazioni generalmente pubbliche.