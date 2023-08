Il pericolo delle truffe online è sempre in agguato quando si naviga online. Tra le frodi digitali più fastidiose e pericolose, il phishing si posiziona ai vertici di questa spiacevole classifica.

I truffatori si avvalgono del phishing per trarre in inganno gli utenti in quanto è uno strumento particolarmente pericoloso e ingegnoso. Se la frode va a buon fine, gli hacker possono avere accesso ai dati sensibili degli utenti e ottenere il pieno controllo di tutti gli account.

Tra questi ci sono gli account social, con i quali eseguire furti di identità, ma non si tratta dei principali obiettivi. I truffatori puntano soprattutto ad ottenere le informazioni necessarie per avere accesso agli account bancari. In questo modo, sarà possibile ottenere il completo controllo e svuotare il conto corrente del malcapitato.

Le email di phishing sono sempre più comuni ma l’attenzione su questa forma di truffa non deve mai calare per non trovarsi il conto corrente svuotato

Il funzionamento del phishing è basato sull’inganno. Agli utenti vengono inviate varie email che sembrano sembrano provenire da fonti affidabili. Nei messaggi vengono riportate varie notizie che inducono l’utente a cliccare sui link presenti. Per invogliare a leggere, i messaggi riportano misteriose vincite, sconti imperdibili o finti problemi sui social o in banca.

L’utente, spinto dal senso di emergenza, è portato a seguire le indicazioni presenti nell’email per risolvere il finto problema. Ecco quindi che entra in un sito del tutto simile a quello ufficiale ma gestito dagli hacker dove inserire le proprie informazioni personali, finanziarie o dati sensibili equivale a consegnarle direttamente ai truffatori.

Per difendersi dal phishing c’è bisogno di tanta attenzione e, soprattutto, non bisogna farsi prendere dal panico quando si riceve una email diverso dal solito. Il nostro consiglio è quello di verificare sempre l’indirizzo email, se sono presenti errori o codici alfanumerici è probabile che si tratti di un tentativo di phishing.

Se l’email è scritta in modo sgrammaticato e con evidenti errori, potrebbe trattarsi di una truffa. In questi casi, non cliccare mai sui link presenti all’interno, potrebbero riportare a pagine web fasulle. In caso di dubbi, è sempre meglio chiedere supporto ad un utente più esperto e non effettuare in autonomia accessi e pagamenti online.