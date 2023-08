Phishing, se ti arriva un messaggio da un numero sospetto non fare questo errore comune!

La Polizia Postale italiana ha rilasciato un avviso urgente riguardo a una nuova ondata di attacchi di phishing. Questi attacchi sono condotti tramite SMS che sembrano provenire da un noto operatore telefonico, invitando l’utente a cliccare su un link per controllare le modifiche apportate al suo abbonamento. Il link, però, reindirizza l’utente su una pagina falsa, dove gli viene chiesto di inserire i propri dati personali e bancari.

Phishing: i consigli della Polizia Postale

Il metodo utilizzato dai truffatori è semplice ma estremamente efficace. L’SMS sembra legittimo e sfrutta la fiducia dell’utente nei confronti dell’operatore telefonico. Una volta inseriti i dati, questi finiscono nelle mani dei truffatori, che possono accedere al conto bancario della vittima.

La Polizia Postale ha fornito alcune linee guida per proteggersi da questi attacchi:

Non cliccare mai su link ricevuti via SMS o altre piattaforme che reindirizzano verso altri siti, specialmente se chiedono dati personali o bancari.

ricevuti via SMS o altre piattaforme che reindirizzano verso altri siti, specialmente se chiedono dati personali o bancari. Accedere sempre direttamente al sito ufficiale dell’operatore telefonico utilizzando i dati dell’account personale, sia via web che tramite app.

Gli attacchi di phishing sono in aumento nonostante gli sforzi di AGCOM e altre istituzioni per contenere il problema. SMS ed e-mail sono gli strumenti più comuni utilizzati dai truffatori, come nel caso recente della falsa INPS. È fondamentale prestare la massima attenzione quando si ricevono messaggi ambigui che richiedono informazioni personali. La crescente sofisticazione dei truffatori richiede una maggiore educazione e consapevolezza da parte degli utenti. La collaborazione tra le autorità, gli operatori di telecomunicazioni e il pubblico è essenziale per combattere efficacemente questi attacchi.

La situazione evidenzia anche la necessità di una maggiore regolamentazione e sorveglianza da parte delle autorità competenti. La prevenzione e la risposta rapida a questi attacchi richiedono un approccio coordinato che coinvolga non solo le forze dell’ordine ma anche i fornitori di servizi internet, gli operatori di telecomunicazioni e le organizzazioni di sicurezza informatica.

La fiducia nel mondo digitale è fondamentale per il funzionamento della società moderna, e incidenti come questo possono erodere quella fiducia. La responsabilità di proteggere gli utenti online non ricade solo sulle autorità ma anche sui singoli individui, che devono essere attenti e proattivi nel proteggere le proprie informazioni e identità online.