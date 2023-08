In questi giorni, durante il CES 2023, una start-up ha debuttato con un collare per cani, super intelligente, che rappresenterà una vera e propria svolta nell’ambito delle tecnologie destinate agli animali.

Ma partiamo per gradi.

Il CES, ovvero l’International Consumer Electronics Show, è una fiera dedicata alla presentazione di nuove tecnologie, utili per la vita dell’uomo e per molti altri settori di applicazione.

La fiera terminerà l’ 8 Gennaio e, per il momento, è tenuta a Las Vegas.

E proprio qui, in 186.000 metri quadri, che è possibile trovare 51 start up italiane. Tra le quali, Kippy. Una di quelle che quest’anno ha suscitato maggior interesse, grazie alla realizzazione del suo collare smart, il collare intelligente per i nostri amici a quattro zampe.

Ma perché il collare Kippy ha generato tanto apprezzamento?

Kippy e il collare intelligente

Kippy è un’azienda Italiana che si occupa di pet care. Le sue tecnologie sono destinate quindi agli animali, ed includono sistemi di localizzazione e di monitoraggio della salute.

Ed è proprio questo che si propone di fare il loro nuovo collare intelligente.

Il collare, una volta fatto indossare ai nostri amici pelosi, fornisce immediatamente informazioni in tempo reale circa lo stato di salute del nostro cane o gatto. Informazioni che saranno visualizzabili grazie all’installazione di un’app dedicata.

Si tratta di una tecnologia davvero innovativo nel suo settore. In quanto, non solo consente di monitorare costantemente la salute del proprio animale, quindi garantendo un controllo sempre attento e continuo. Ma tiene anche costantemente traccia dei suoi spostamenti. In modo che, in caso di smarrimento, ritrovare il proprio cucciolo sarà semplice e rapido.

Grazie al collare Kippy, l’azienda è riuscita a raggiungere, quest’anno, un record di investimenti mai visto prima. Parliamo di oltre 2.6 milioni di euro.

Del resto, cosa non si farebbe per i nostri amici a quattro zampe.