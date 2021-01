L’applicazione Dog Scanner serve ad identificare la razza del vostro cane in modo affidabile ed in pochi secondi. Oltre a scattare una foto, potete anche registrare un video o caricare un’immagine dalla vostra galleria.

Tutte le informazioni su questa simpatica app

Se il cane è di una razza mista non vi è alcun problema, l’applicazione Dog Scanner riconosce anche le razze miste. L’app fornisce dati dettagliati e fatti interessanti sulle diverse razze del vostro cane di razza mista.

Nessun cane in giro?

Non importa! L’applicazione Dog Scanner riconosce anche gli esseri umani: Scansionate semplicemente voi stessi, i vostri amici, la vostra famiglia o le persone che vi circondano e scoprite quali sono i cani a cui assomigliate di più!

Potete condividere i vostri risultati e confrontarli con i risultati della comunità. Caricare le foto del tuo cane preferito sul Social Feed e condividerle con gli altri amanti dei cani. Dai un’occhiata ai profili e alle foto degli altri utenti, condividi e commenta i post della nostra di cani e filtrali per data o per popolarità. Inoltre, potete condividere facilmente i vostri post con i vostri amici semplicemente inviando una foto direttamente dall’applicazione Dog Scanner.

Cattura tutte le razze di cani con la funzione Gamification – proprio come in Pokémon Go! Affronta le sfide, ottieni dei dolcetti virtuali e diventa un vero esperto di cani. Competi con i tuoi amici o con gli utenti della community e sali in cima alla classifica.

Tutte le razze di cani nell’app Dog Scanner

L’applicazione Dog Scanner identifica attualmente più di 370 diverse razze di cani, comprese tutte le razze ufficialmente riconosciute dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI) e anche alcune altre. La banca dati completa con informazioni e immagini di tutte le razze di cani (comprese quelle non ufficiali) è accessibile anche completamente senza scansione.