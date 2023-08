WindTre nasconde una delle migliori offerte in circolazione, promette infatti la possibilità di richiedere l’attivazione di ben 200 giga al mese, ed allo stesso tempo avere uno smartphone gratis.

Le occasioni non finiscono mai di stupire in casa WindTre, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter approfittare della Full 5G Summer, la promo che nasconde prima di tutto una versatilità estrema, data la possibilità di attivarla a prescindere dalla provenienza, ma anche una sorpresa gratis.

Se volete le offerte Amazon dovete correre ad iscrivervi al nostro canale Telegram, basterà premere questo link speciale.

WindTre, le offerte sono tra le migliori del momento

Avere tutto incluso non è mai stato così semplice come con WindTre, gli utenti che decideranno di attivare la suddetta promo potranno innanzitutto godere di non pochi vantaggi: blocco servizi a sovrapprezzo, ovvero scordatevi addebiti indesiderati o inattesi, ma il Priority Pass, che permetterà di accedere rapidamente al call center, senza attese, per finire con il 5G incluso nel prezzo.

La promo propone di base minuti illimitati, che possono essere utilizzati verso i numeri italiani, a cui aggiungere 200 giga da utilizzare in 5G, 50 minuti da utilizzare per chiamare l’estero, ed infine ben 200 SMS verso tutti. Il canone, come vi dicevamo da 14,99 euro, deve essere pagato tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile, al giorno d’oggi la suddetta promo non può in nessun modo essere richiesta con addebito su credito residuo o similari.

Per maggiori informazioni, o per attivare l’offerta stessa, consigliamo di aprire subito il seguente link.