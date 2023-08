Ho Mobile è un operatore che si appoggia a Vodafone e da oggi offre la possibilità ai suoi utenti di poter usufruire della nuova Promo Summer. Con quest’ultima è possibile usufruire di ben 100 GB a meno di 6 euro mensili!

Ho Mobile Promo Summer: i dettagli di questa fantastica offerta

L’offerta di cui parliamo oggi offre ben 100 GB in Internet in LTE su rete Vodafone. La massima velocità raggiungibile è di 30 Mbps in download e in upload, oltre a minuti senza limiti, scatto alla risposta e operatori nazionali, sia su numeri fissi che mobili con SMS. Questi sono sempre illimitati e verso tutti i gestori telefonici. Il prezzo? Davvero irrisorio, ben 5,99 euro al mese.

All’interno di questo incredibile bundle mensile sono anche presenti ben 5,5 Giga di traffico internet utilizzabili solo in roaming UE. Per quanto concerne minuti e messaggi, sono inclusi senza alcun tipo di limitazione anche in Europa e sul territorio nazionale.

La promozione è valida solo se si richiede il passaggio da determinati gestori: Iliad, Coop Voce, Daily Telecom, Digitel, Digi Mobil, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Feder Mobile, Élite Mobile, Italia Power e Conexo Technologies.

All’interno del costo mensile ci sono anche alcuni servizi GRATIS come il Riparti, l’avviso di chiamata, la visualizzazione del credito residuo al 42121, l’SMS di reperibilità ho. chiamato, la navigazione in hotspot e anche il trasferimento gratuito della chiamata.