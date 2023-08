Continuano senza sosta i rumors e le indiscrezioni sui prossimi iPhone 15 di casa Apple. Il debutto è ormai vicino, dato che si terrà fra le prime due settimane di settembre. Fino ad ora si pensava che i modelli in arrivo sarebbero stati due o tre, ma a quanto pare le cose potrebbero essere diverse. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, l’azienda potrebbe annunciare addirittura sei nuovi smartphone.

iPhone 15, il colosso Apple potrebbe addirittura presentare sei nuovi modelli

Quanto è emerso in rete in queste ore ha dell’incredibile. A quanto pare, infatti, il colosso americano Apple potrebbe stupire quest’anno con la presentazione ufficiale di addirittura sei nuovi modelli. A far emergere la notizia, in particolare, sarebbero stati alcuni dettagli relativi alla quinta versione beta di tvOS 17.

Da qui, in particolare, sarebbero emersi ben sei codici di modello inediti. Si tratta nello specifico dei codici iPhone 15.4, iPhone 15.5, iPhone 16.1, iPhone 16.2, iPhone 14.1 e iPhone 14.9. Per quanto riguarda i primi due codici, è facile immaginare che si riferiscano ai prossimi iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

La seconda coppia di codici lascia invece immaginare che si tratti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. I codici che lasciano più spazio all’immaginazione sono gli ultimi due. Questi, infatti, potrebbero riferirsi a diversi dispositivi in arrivo. Potrebbe ad esempio trattarsi del nuovo iPhone SE 3. Altri hanno addirittura ipotizzato che potrebbe trattarsi di una nuova edizione di iPhone 14 e iPhone 14 Plus questa volta con porta di ricarica di tipo USB Type C.

Per ora, però, non c’è nulla di ufficiale al riguardo. Si tratta infatti di ipotesi che necessitano di una qualche conferma da parte dell’azienda. Staremo a vedere.