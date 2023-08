Si parla ormai da tempo dell’arrivo ufficiale dei nuovi top di gamma di casa Apple, ovvero i nuovi iPhone 15. Se ne è dette di tutti i colori e ormai manca davvero poco. A quanto pare, il debutto ufficiale potrebbe avvenire sempre fra un mese. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, i nuovi device potrebbero debuttare il prossimo 13 settembre 2023.

iPhone 15, i nuovi device potrebbero arrivare ufficialmente il 13 settembre

Sembra che manchi ormai davvero poco all’arrivo ufficiale dei nuovi smartphone di casa Apple. Nel corso delle ultime ore sono infatti emersi dei rumors che lasciano poco spazio all’immaginazione. Stando a questi ultimi, infatti, gli operatori telefonici avrebbero bloccato le ferie ai propri dipendenti per il giorno 13 settembre per “un importante annuncio di uno smartphone “.

Visto il periodo, sembrerebbe proprio che si tratti dei nuovi iPhone 15. In rete non è stato citato direttamente il nome di questi dispositivi, però tutto lascia presupporre che si tratti proprio di loro. Anche per i precedenti modelli, infatti, il colosso americano Apple ha scelto più o meno questo periodo per l’annuncio ufficiale.

Se così fosse, comunque, potremo dunque aspettarci l’apertura dei pre-ordini a pochi giorni dal debutto ufficiale e poco dopo l’avvio delle vendite. Per il momento, comunque, si tratta ancora una volta di indiscrezioni poiché il colosso americano non ha ancora confermato nulla. Siccome manca ormai poco tempo, comunque, immaginiamo che la conferma ufficiale non tarderà ad arrivare. Staremo a vedere. Ricordiamo che come sempre questi nuovi smartphone a marchio Apple stupiranno per le loro fantastiche feature.