Furto di WiFi, anche la vostra rete potrebbe esser stata colpita

La connessione internet veloce e affidabile è diventata una necessità fondamentale per molti, sia per lavoro che per svago. Tuttavia, con l’aumento della domanda, c’è anche un crescente numero di “ladri di WiFi” che cercano di accedere illegalmente alle reti altrui. Questi individui utilizzano vari metodi per decifrare le password, in particolare se sono deboli o facilmente indovinabili. Uno dei segnali più evidenti che qualcuno potrebbe aver compromesso la tua rete è un netto rallentamento della velocità di connessione, in particolare se le pagine web impiegano più tempo del solito per caricarsi.

Furto di WiFi: come agiscono i ladri della rete e come proteggersi da questi

Fortunatamente, ci sono diversi modi per identificare e bloccare questi intrusi. Uno dei metodi più comuni è accedere al pannello di controllo del proprio modem e controllare la lista dei dispositivi connessi. Se si nota un dispositivo sconosciuto, è possibile bloccare il suo indirizzo IP per impedirgli di accedere ulteriormente alla rete. Per gli utenti Windows, è possibile utilizzare il prompt dei comandi e digitare “ipconfig” per ottenere informazioni dettagliate sulla rete. Gli utenti Mac possono ottenere informazioni simili utilizzando il Terminale e digitando specifici comandi.

Inoltre, ci sono applicazioni disponibili sia per Android che per iOS che possono aiutare in questo compito. Una di queste è Fing, ampiamente utilizzata sia da individui che da aziende. Fing non solo identifica chi sta utilizzando la rete senza autorizzazione, ma fornisce anche informazioni in tempo reale sull’upload e il download della connessione WiFi. Questa applicazione è gratuita e offre un ulteriore livello di sicurezza, garantendo che solo coloro che hanno il diritto di accedere alla rete possano farlo.

È essenziale proteggere la propria rete da potenziali intrusi. Non solo possono rallentare la connessione, ma possono anche accedere a informazioni personali o compromettere la sicurezza dei dispositivi connessi. Pertanto, è sempre una buona pratica cambiare regolarmente la password del WiFi, utilizzare password complesse e monitorare regolarmente la rete per qualsiasi attività sospetta. Con le giuste precauzioni e gli strumenti appropriati, è possibile garantire una connessione sicura e affidabile.