Mancano poco più di dieci giorni al ritorno in campo della Serie A. Il massimo campionato italiano anche quest’anno tornerà in piena estate, con le prime due giornate che si disputeranno nelle ultime settimane di agosto. Sotto il punto di vista televisivo, l’esclusiva del campionato sarà ancora una volta sugli schermi di Sky e di DAZN.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

Lo schema per la divisione dell’esclusiva della Serie A sarà quello già consolidato nelle ultime due stagioni. DAZN avrà a disposizione la totalità delle partite di Serie A con l’esclusiva di tutto il campionato, mentre Sky potrà trasmettere ogni giornata di competizione sino ad un massimo di tre partite in esclusiva congiunta con DAZN.

Come la scorsa stagione però anche quest’anno gli utenti potranno contare sull’offerta congiunta tra DAZN e Sky. Gli utenti della piattaforma satellitare, infatti, potranno accedere a DAZN a condizioni molto più che vantaggiose.

Sul decoder di nuova generazione, Sky Q, sarà presente ancora una volta l’app di DAZN per poter accedere al servizio di streaming con il telecomando del decoder satellitare. L’app sarà disponibile per tutti gli utenti completamente a costo zero e senza alcuna tipologia di extra rispetto al regolare abbonamento.

Sempre su Sky, inoltre, saranno disponibili i canali satellitari di DAZN. In questa circostanza, però, gli utenti dovranno pagare un extra pari a 5 euro al mese, cui aggiungere il prezzo del regolare abbonamento per il servizio streaming. Il costo di 5 euro garantisce la visione di tutte le partite di Serie A attraverso il segnale satellitare.