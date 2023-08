Lamborghini ha presentato la nuovissima Huracán Sterrato “Opera Unica”. La casa di Sant’Agata Bolognese ha realizzato una one-off unica nel suo genere, frutto della passione e della competenza del brand per celebrare il 60° anniversario dalla fondazione.

Il lancio della vettura è avvenuto a Porto Cervo, in occasione della riapertura del Lounge Lamborghini per la stagione estiva. La cornice della Sardegna non ha accolto solo la Huracán Sterrato “Opera Unica” ma ha anche ispirato i progettisti.

Infatti, la supercar incarna il blu intenso del mare e del cielo della Sardegna. Il team del reparto Ad Personam, ha sviluppato un nuovo processo di verniciatura per conferire un effetto cristallo unico nel suo genere. I tre colori utilizzati per la one-off sono il Blu Amnis come base primaria a cui si aggiungono il Blu Grifo e Blu Fedra. In totale sono state necessarie oltre 370 ore per ottenere l’effetto cristallo.

Nella splendida cornice di Porto Cervo, Automobili Lamborghini ha svelato la nuova Huracán Sterrato Opera Unica, una one-off senza limiti

Come svelato dalla stessa Casa di Sant’Agata Bolognese, la vettura è in grado di affrontare agevolmente sia le strade asfaltate ma anche i tratti fuoristrada della Costa Smeralda. La Huracán Sterrato “Opera Unica” è spinta da un motore V10 che garantisce un’erogazione corposa e lineare.

Stephan Winkelmann, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini. ha dichiarato: “Huracán Sterrato nasce dalla volontà di sfidare ciò che ci si aspetta e si dà per scontato: è una supersportiva che va oltre le convenzioni. La one-off Huracán Sterrato ‘Opera Unica’ compie un ulteriore passo in avanti e, in perfetto stile Lamborghini, attira su di sé ogni sguardo e si interroga sulla sua identità come forma d’arte.

L’amministratore delegato ha poi continuato: “La bellezza e i colori della Sardegna sono da sempre fonte di incredibili emozioni per noi di Lamborghini. Questa è l’occasione perfetta per sperimentare un nuovo processo di verniciatura, esplorare a pieno le possibilità delle personalizzazioni Ad Personam e presentare poi questa speciale Sterrato a clienti e ospiti in quello stesso contesto che è stato fonte di ispirazione per questo effetto cristallo blu”.

Gli elementi che contraddistinguono questa “Opera Unica” sono le linee muscolose e le protezioni maggiorate per sottolineare la vocazione off-road. Non mancano elementi che comunicano eleganza come i cerchi neri opachi Morus da 19″. Gli interni sono caratterizzati da dettagli in fibra di carbonio a vista, sedili sportivi e rivestimenti in pelle e Alcantara. Il classico tasto di accensione Lamborghini è rifinito con lo stesso effetto cristallo della vernice esterna creando un effetto unico.

Sarà possibile ammirare la Huracán Sterrato “Opera Unica” presso la Lamborghini Lounge di Porto Cervo. La Lounge resterà aperta al pubblico fino al 10 settembre e sarà possibile visionare la flotta di vetture del brand tra cui la Huracán Tecnica e il Super SUV Urus S.