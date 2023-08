Le notizie per gli italiani che si mettono in viaggio nel corso di questi giorni per raggiungere le mete estive non sono certamente positive, per quanto riguarda la questione delle spese. In queste settimane di agosto sono previsti infatti ulteriori rincari sui costi quotidiani, sia quelli che riguardano le spese alimentari sia quelli che riguardano rifornimenti, carburanti e benzina.

Benzina, il nuovo caro carburante colpisce sotto l’ombrellone

Proprio la benzina rappresenta un problema non indifferente per molti italiani che si metteranno in viaggio. Dopo un lungo periodo di ribassi, infatti, il costo del carburante è di nuovo in salita su tutto il territorio nazionale.

Il valore di un litro di benzina, con la modalità del self service, può superare la quota di 1,90 euro, mentre i costi sono persino più alti per la modalità del servito. Scenario peggiore per coloro che dovranno fare un rifornimento in autostrada, con la colonnina dei costi che ha raggiunto cifre record pari a più di 2 euro al litro.

Il caro benzina è frutto dell’andamento del mercato petrolifero e non segna alcun genere di azione speculativa, almeno stando alle prime rilevazioni degli esperti. Leggeri, invece, i rincari che interessano il gasolio, il cui costo nazionale è previsto fin media su 1,80 euro al litro.

Ricordiamo che dal 1 agosto, come da direttive del Governo, tutte le stazioni di rifornimento dovranno esibire una tabella con i costi medi regionali dei principali carburanti, per favorire una valutazione trasparente da parte del cliente e per evitare ogni genere di speculazione sul prezzo finale.