È la fine per i motori a combustione? Negli ultimi tempi abbiamo sentito spesso parlare dell’intenzione di toglierli dalla circolazione una volta per tutte, sia dall’Unione Europea che dalla Cina o gli Stati Uniti. Tuttavia, alcune case automobilistiche continuano a tenerle saldamente in vita.

Tutto ciò è possibile solamente grazie a soluzioni innovative e convenienti da un punto di vista economico. E questa pare sia la missione di LiquidPiston, che è alle prese con un progetto molto intrigante e interessante.

Una vera e propria scommessa che porta la firma di Alexander e Nikolay Shkolnik, i quali provano a mandare avanti un progetto imprenditoriale che si basa su tecnologie talmente innovative da attirare tanti addetti ai lavori.

Nuovo motore a combustione, ecco come cambierà il mercato

Il primo progetto su cui si sta lavorando è l’HEHC, ossia un sofisticato ciclo termodinamico brevettato. In teoria, questo sistema sarebbe capace di ridurre del 30% i consumi di carburante rispetto ai cicli Otto e Diesel tradizionali.

Oltre a ciò c’è anche un altro asso nella manica, ossia l’X-Engine. Il suddetto, in rapporto ai motori a combustione interna rotativi, è attualmente la soluzione ideale riguardo a raffreddamento, tenuta, emissioni, efficienza e lubrificazioni.

LiquidPiston ha tutta l’attenzione addosso, anche perché si sta discutendo ampiamente su come potrà risolvere alcuni tasti dolenti. In base alle comunicazioni ufficiali di chi sta lavorando al progetto, l’X-Engine andrà a riscrivere gli standard in termini di dimensioni, leggerezza e vibrazioni, che saranno ridotte sensibilmente.

In base ai dati, il motore a combustione di LiquidPiston avrebbe una potenza di dieci volte superiore e consumerebbe il 30% in meno rispetto agli altri motori a diesel da 25 CV.

L’azienda ha accresciuto il suo fatturato del 156% nel 2022 grazie ai passi avanti dal punto di vista tecnologico. Le loro innovazioni potrebbero interessare sia il ramo militare che quello commerciale, che riguarda droni, aeromobili senza pilota e generatori mobili.