La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo una multipresa 3M marca Sameriver ad un prezzo davvero molto conveniente.

Inoltre questa multipresa dispone di ben 8 prese per la corrente e 3 prese USB, insomma, basta per caricare tutto ciò che ci serve. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Multipresa 3M in offerta su Amazon

Con protezione da sovratensione e cavo di 3M, può essere facilmente posizionato in qualsiasi luogo. Il design a torre consente di risparmiare più spazio nel tuo ufficio o in casa, rispetto alle prese tradizionali. Come appena anticipato dispone di 8 prese CA, ciabatta multifunzione 12 in 1, che può caricare rapidamente il tuo cellulare telefono, tablet e altri dispositivi elettronici.

La tecnologia intelligente integrata nella presa è in grado di rilevare il dispositivo di ricarica e fornire automaticamente la migliore velocità di ricarica. La presa multipla con USB ha un interruttore di controllo indipendente su ciascun lato, 4 in totale, che può spegnere facilmente più dispositivi contemporaneamente quando non in uso.

la presa multipla con protezione da sovratensioni ha superato le certificazioni FCC, CE e RoHS.. La scheda di alimentazione del limitatore di sovratensione supporta un servizio di restituzione e rimborso gratuito di 90 giorni. Attualmente è proposta sulla piattaforma ad un prezzo di 29.99 euro, con la possibilità di aggiungere anche un coupon del 25%. Seguite questo link per maggiori dettagli sul prodotto.