TIM POWER SUPREME EASY.

La promo è valida esclusivamente per gli utenti che provengono da altri gestori, come: Iliad, Postemobile, Rabona, Fastweb, Coop Italia e altri. La cui lista potete trovare, in forma più dettagliata sul sito ufficiale del gruppo Tim. L’offerta, al costo di 7.99 euro al mese, prevede:

– Minuti ed Sms illimitati verso tutti i numeri nazionali;

– 150 GB di Internet in 5G.

I giga possono però diventare illimitati a patto che, per la vostra linea fissa, avrete attiva la promo TIM Unica Power.