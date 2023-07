TIM incanta il pubblico con il lancio di una nuova offerta molto speciale, che propone quindi al consumatore la possibilità di avere libero accesso ad un servizio completamente gratis, riuscendo altresì a risparmiare molto più del previsto sul canone mensile da versare con la propria promozione.

Attivare una nuova SIM con TIM è molto semplice, nella maggior parte dei casi basta recarsi in un negozio ed il gioco è fatto, l’unico fatto su cui bisogna prestare attenzione, riguarda più che altro le limitazioni legate alla provenienza contrattuale, ricordando comunque che nella maggior parte dei casi la portabilità è obbligatoria.

TIM, le offerte sono sempre più interessanti

Siete in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad, Poste o altri MVNO e siete interessati ad attivare una promozione di TIM? allora dovete subito richiedere la Power Supreme Web Easy, una soluzione da 7,99 euro al mese, con pagamento ricorrente tramite credito residuo, senza vincoli di durata particolari.

Il suo bundle messo a disposizione è comunque molto valido, infatti permette al consumatore di avere libero accesso a tutto illimitato, a cui aggiungere ben 150 giga di traffico dati al mese, ma con navigazione in 4G+ (no 5G). Se interessati all’attivazione, come vi abbiamo anticipato, dovrete richiederla direttamente nei punti vendita di TIM, senza limiti, infatti al momento attuale l’operatore nazionale non ha comunicato alcunché in merito ad una possibile disattivazione della possibilità di richiederla.