I conti correnti sono sempre più in crisi e sotto attacco, a causa di truffe decisamente pericolose che vogliono svuotarli di ogni singolo centesimo, perpetrate da malfattori senza scrupoli, purtroppo con l’avvallo (involontario) dell’utente finale stesso. Il tema è sempre lo stesso, stiamo parlando del più classico phishing, già visto e discusso in passato, ma ancora oggi pronto a causare molti più disastri di quanto avremmo sperato.

Il meccanismo risale la corrente partendo proprio dal consumatore inesperto, il quale si ritrova a ricevere un messaggio di testo, con l’invito a premere un link interno, a causa di un accesso indesiderato al conto, o più semplicemente un addebito da controllare. Spaventato da una simile notizia, lo stesso va a premere il link, proprio perché a prima vista il messaggio sembra essere identico all’originale, e lo stesso discorso vale per il sito collegato.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, sarete così sicuri di avere le offerte Amazon con i codici sconto gratis e tutti i prezzi più scontati del momento.

Truffe, i conti correnti sono letteralmente sotto attacco

Nel momento in cui il cliente si ritroverà collegato al portale, di cui parlavamo nel precedente paragrafo, la schermata sembrerà identica all’originale, con la possibilità teorica di collegarsi al proprio account, per effettuare tutte le verifiche del caso. Peccato si tratti di una truffa, infatti il suddetto è salvato su un server che viene apertamente gestito dal malvivente, andando a scrivere ed inserire tutti i dati, ogni cosa digitata verrà salvata e sarà accessibile dal malfattore, il quale così avrà il via libera per accedere al profilo personale dell’utente coinvolto.