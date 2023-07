CoopVoce ha tutto, la EVO 180 distrugge Iliad a luglio

I gestori virtuali attualmente hanno in mano lo scettro del potere nel mondo della telefonia mobile. Secondo quanto riportato infatti gli utenti possono scegliere soluzioni che non cambiano mai nel tempo, soprattutto per quanto riguarda il prezzo di vendita. Uno dei gestori più attivi sotto questo punto di vista resta come sempre CoopVoce, provider famosissimo per le sue grandi opportunità.

Scegliere un’offerta può risultare molto spesso difficile visto che ce ne sono tante che portano contenuti eccezionali sugli smartphone degli utenti. Più gestori si stanno affollando ultimamente sul mercato della telefonia mobile per accaparrarsi il maggior numero di nuovi utenti. CoopVoce resta uno di quelli più presi di mira siccome riesce a gestire promozioni molto più vantaggiose grazie alle sue principali peculiarità. Una di queste è la grande quantità di contenuti tre minuti, SMS e giga.

A dimostrare la grande caparbietà del provider c’è l’ultima EVO 180. Al suo interno c’è quel che occorre per non avere pensieri.

CoopVoce supera le aspettative con la sua EVO 180: ecco cosa c’è al suo interno

Vi è mai capitato di scegliere un’offerta di un gestore virtuale? Sono davvero tanti i vantaggi: il primo è che i contenuti sono tantissimi, il secondo che i prezzi sono molto bassi e il terzo corrisponde alla durata. Ogni offerta, soprattutto quelle di CoopVoce, dura per sempre, esattamente come la EVO 180.

Al suo interno gli utenti possono trovare un prezzo di 7,90 € al mese, grazie al quale si può avere tutto. Ecco infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi e soprattutto con 180 giga in 4G per navigare.