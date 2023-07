L’offerta di CoopVoce vuole rassicurare tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono attivare una nuova SIM ricaricabile, ed allo stesso tempo non essere minimamente costretti ad investire cifre troppo elevate, almeno per quanto riguarda la base mensile di riferimento.

Da questa necessità nasce l’ultima idea dell’azienda, proporre al consumatore finale una promozione da 180 giga al mese, facendogliela pagare veramente pochissimo, ma offrendo allo stesso tempo la possibilità di richiederla solo per un periodo di tempo estremamente limitato. L’accesso è possibile a prescindere dalla provenienza, ciò sta a significare che a tutti gli effetti può essere richiesta da chiunque, tramite il sito ufficiale dell’azienda.

CoopVoce, ecco la nuova offerta da non perdere

Con la promozione di CoopVoce, chiamata EVO 180, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, infatti il suo costo è di soli 7,90 euro al mese, riuscendo così a ridurre di 2 euro la spesa effettiva da sostenere su base mensile, solo per coloro che la richiederanno entro il 2 agosto 2023, con portabilità del numero originario.

Al netto di tutto questo, il bundle effettivamente proposto è davvero conveniente, poiché permette comunque di accedere a 180 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, passando anche per minuti illimitati e la possibilità di inviare a chiunque si desideri fino a 1000 SMS.

il risparmio da CoopVoce non termina qui, la spedizione a domicilio è completamente gratuita, sarà necessario pagare solamente 10 euro per l’attivazione e 7,90 euro per la prima mensilità, per un totale di 17,90 euro.