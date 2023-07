Sky è tornata, le prime 4 giornate di Serie A in programmazione

La Serie A sta per ricominciare e i principali licenziatari che si occuperanno della sua trasmissione hanno già organizzato tutto al meglio. Sky è al primo posto insieme a DAZN per la trasmissione dei match del massimo campionato italiano.

Al momento le prime quattro giornate sono state già organizzate con il calendario completo, proprio come è possibile notare in basso.

Sky, ecco le prime quattro giornate di Serie A: i match divisi con DAZN

Come potete notare, le prime quattro giornata del campionato e arrivo saranno già piene di partite interessanti. Fin dalla prima giornata infatti le squadre si sfideranno per fare un primo sprint in classifica. Verrà lo stesso principio dello scorso anno, ovvero dell’esclusiva totale per DAZN ma con tre partite che saranno divise con Sky. Ecco l’elenco momentaneo:

1ª GIORNATA

19/08/2023: Sabato 18.30 Empoli-Hellas Verona DAZN

19/08/2023: Sabato 18.30 Frosinone-Napoli DAZN

19/08/2023: Sabato 20.45 Genoa-Fiorentina DAZN

19/08/2023: Sabato 20.45 Inter-Monza DAZN/Sky

20/08/2023: Domenica 18.30 Roma-Salernitana DAZN

20/08/2023: Domenica 18.30 Sassuolo-Atalanta DAZN

20/08/2023: Domenica 20.45 Lecce-Lazio DAZN/Sky

20/08/2023: Domenica 20.45 Udinese-Juventus DAZN

21/08/2023: Lunedì 18.30 Torino-Cagliari DAZN/Sky

21/08/2023: Lunedì 20.45 Bologna-Milan DAZN

2ª GIORNATA

26/08/2023: Sabato 18.30 Frosinone-Atalanta DAZN/Sky

26/08/2023: Sabato 18.30 Monza-Empoli DAZN

26/08/2023: Sabato 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN

26/08/2023: Sabato 20.45 Milan-Torino DAZN/Sky

27/08/2023: Domenica 18.30 Fiorentina-Lecce DAZN

27/08/2023: Domenica 18.30 Juventus-Bologna DAZN

27/08/2023: Domenica 20.45 Lazio-Genoa DAZN/Sky

27/08/2023: Domenica 20.45 Napoli-Sassuolo DAZN

28/08/2023: Lunedì 18.30 Salernitana-Udinese DAZN

28/08/2023: Lunedì 20.45 Cagliari-Inter DAZN

3ª GIORNATA

01/09/2023: Venerdì 18.30 Sassuolo-Hellas Verona DAZN

01/09/2023: Venerdì 20.45 Roma-Milan DAZN

02/09/2023: Sabato 18.30 Bologna-Cagliari DAZN/Sky

02/09/2023: Sabato 18.30 Udinese-Frosinone DAZN

02/09/2023: Sabato 20.45 Atalanta-Monza DAZN/Sky

02/09/2023: Sabato 20.45 Napoli-Lazio DAZN

02/09/2023: Domenica 18.30 Inter-Fiorentina DAZN

02/09/2023: Domenica 18.30 Torino-Genoa DAZN

02/09/2023: Domenica 20.45 Empoli-Juventus DAZN/Sky

02/09/2023: Domenica 20.45 Lecce-Salernitana DAZN

4ª GIORNATA