Sky, la Serie A è in arrivo, la lotta con DAZN è aperta

I tanti tifosi sparsi per l’Italia non vedono l’ora che ricominci il campionato di calcio. A quanto pare la Serie A è pronta a ripartire, con le squadre che hanno cominciato gli allenamenti all’interno dei loro ritiri. Al momento sono disponibili sulle pay TV che detengono i diritti le prime amichevoli, ma si aspetta ancora che qualcuno riesca a vincere la gara per ottenere i diritti TV per la trasmissione del campionato. Sky è una delle aziende più accreditate per riuscire a farlo, ma sembrerebbe attualmente difficile da parte della Lega Serie A trovare un colosso pronto a sborsare la cifre migliore.

Lo scorso 14 luglio si è tenuta l’ultima assemblea riguardante l’assegnazione dei diritti del campionato e delle coppe. I risultati non sarebbero stati per nulla producenti, siccome le uniche offerte pervenute sono state quelle di Rai e Mediaset, entrambe rispedite al mittente perché troppo basse. Sono partite dunque le negoziazioni private che riguardano due colossi come DAZN e Sky.

Sky sfida DAZN e prova a prendersi la Serie A 2023/2024: a breve scade il tempo

Il tempo sta per scadere visto che l’ultimo termine imposto per le trattative private fissato al 2 agosto. Sky e DAZN potranno quindi inoltrare alla Lega Serie A le loro intenzioni, o meglio le loro offerte per riuscire ad ottenere il campionato.

Dopo questo termine le società si riuniranno poi in maniera ufficiale per poter discutere. Sembra dunque tutto ancora in alto mare, ma a breve dovrà arrivare una decisione per forza di cose, o almeno così dovrebbe essere.