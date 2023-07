Le illusioni ottiche attraggono sul web ogni giorno tantissimi utenti, pronti a mettersi in gioco sfidando le proprie doti intellettive e di ingegno, nell’estremo tentativo di capire fino a che punto riescono ad arrivare, sforzandosi sempre di più. Oggi vi vogliamo proporre una sfida particolarmente difficile ed insidiosa, vi anticipiamo che solo il 5% è riuscito a risolverla, un forte segnale di quanto la difficoltà sia a tutti gli effetti elevata.

La prova è stata ideata solamente per mettere in difficoltà l’utente finale, non si tratta di un test pensato da uno psicologo, bensì di un tentativo di aiutarvi a ragionare in modo creativo, oltre che di aguzzare la vista per scorgere ogni minimo dettaglio. Come al solito ricordiamo che la visione d’insieme potrebbe risultare ingannevole, almeno per quanto riguarda la percezione visiva in sé.

Illusione ottica, quanti riescono a risolverla?

L’illusione ottica in sé parla di un’immagine disegnata con uno stile cartoon, pronta a ritrarre un sottobosco, con al centro quello che potrebbe sembrare essere un piccolo corso d’acqua. Osservandola si possono notare tantissima erba e piante, con dettagli minuziosi e precisi, attorno ai quali si cela l’insidia, o meglio un animale nascosto.

Quanti di voi riescono a trovare un pesce? la risposta potrebbe stupirvi, richiede parecchia inventiva e capacità di adattamento, ma vi assicuriamo che una volta individuato vi stupirete del motivo per il quale non ve ne siate accorti prima. Fateci sapere se siete riusciti a risolverla.