Samsung sta davvero creando un anello smart e si chiamerà Samsung Galaxy Ring. La notizia era già trapelata in passato ma sembrava essersi trattato soltanto un’indiscrezione inaffidabile. Soltanto in questi giorni il portale The Elec ha confermato tutto fornendo ulteriori dettagli sul dispositivo.

Samsung Galaxy Ring, l’anello smart potrebbe arrivare prima del previsto?

A porre nuovamente l’attenzione sul Samsung Galaxy Ring è The Elec, che fa riferimento alla collaborazione tra Samsung e l’azienda Meiko per la produzione dei circuiti stampati, supporti che permettono al dispositivo di connettere le varie componenti, favoriscono la raccolta dati e ne consentono il corretto funzionamento.

L’anello smart di Samsung resta comunque ancora un mistero. Molto probabilmente si tratterà un dispositivo dedicato al benessere degli utenti e quindi attendo al monitoraggio dei parametri vitali con funzionalità molto simili a quelle proposte attualmente dagli smartwatch.

Quanto affermato dalla fonte circa la collaborazione con la nota azienda giapponese lascia intuire che Samsung sia già a lavoro sul dispositivo ma non sappiamo ancora quanto sarà necessario attendere prima di poter osservare le prime unità provvisorie.

Con il progredire della fase di sviluppo aumenteranno le indiscrezioni sul Galaxy Ring e quasi sicuramente avremo la possibilità di osservare immagini rendering che offriranno uno spunto su quello che sarà il suo design.

In merito al successo che potrebbe riscuotere il Samsung Galaxy Ring dovranno essere tenuti in considerazione svariati fattori, tra i quali il costo finale e le prestazioni garantite. Oura Ring 3, dispositivo già affermato, è sul mercato da tempo a partire da una spesa di 314€.