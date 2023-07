WhatsApp, attraverso il suo blog ufficiale WeBetaInfo, comunica, ai suoi milioni e milioni di utenti, le future novità e aggiornamenti circa le nuove funzionalità e i servizi offerti dall’applicazione. Come risaputo, la piattaforma di messaggistica istantanea, continua a proporre nuove funzioni, in grado di migliorare l’esperienza dell’utente con la piattaforma sia in termini funzionali che visivi. Rendendo, infatti, l’applicazione più intuitiva e di facile comprensione, in quanto destinata all’utilizzo da parte di una pluralità di utenti, completamente diversi gli uni dagli altri, sia essi giovani o anziani o di qualsiasi classe sociale e cultura.

WhatsApp a tutto schermo

WhatsApp sta lavorando, a tal proposito, dal punto di vista dell’interfaccia grafica. Infatti, sembra che la nuova caratteristica dell’omonima piattaforma riguarderà le bolle di messaggi, che saranno molto più grandi e in grado di occupare l’intera larghezza dello schermo del proprio dispositivo.

Tuttavia, sembra che tale aggiornamento sarà disponibile solamente per le chat di gruppo e nelle community, in particolare quelle in cui spetta principalmente all’amministratore scrivere ed inviare eventuali annunci.

Quindi, all’interno di queste chat, solo un utente avrà la possibilità di applicare la funzione della scrittura di testi a tutto schermo.

Tale aggiornamento è, per ora, disponibile solamente per la versione Android e per un campione di Beta tester selezionati. Tuttavia, si immagina che tra non molto, questa verrà poi diffusa in tutto il mondo, anche per i dispositivi iOS.

La modifica dell’interfaccia grafica delle chat di WhatsApp non è comunque l’unica novità della piattaforma. Infatti, l’applicazione sta lavorando al fine di garantire l’invio di video, immagini ed altri file multimediali in alta risoluzione (HD). Sono inoltre in lavorazione la realizzazione e produzione di nuovi adesivi, gif e la possibilità di animare i propri Avatar virtuali. Quest’ultima, in particolar modo, rappresenta una novità che gli utenti non vedono l’ora di utilizzare.

Per altre informazioni a riguardo, non ci resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte della piattaforma.