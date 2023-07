Il nuovissimo REDMAGIC 8S Pro è finalmente disponibile per il mercato internazionale. Lo smartphone da gaming può vantare soluzioni uniche, pensate appositamente per permettere ai giocatori di vincere tutte le partite.

Il produttore ha scelto di rendere il device estremamente versatile anche nell’uso quuotidiano, nonostante la chiara vocazione da gaming lo renda perfetto per gli e-Sports. Per questo troviamo un hardware in grado di sprigionare la massima potenza in ogni situazione e rendere il device estremamente reattivo.

Il REDMAGIC 8S Pro è caratterizzato da uno schermo full-screen da 6.8 pollici con refresh rate di 120Hz e una luminosità in grado di raggiungere i 1300 nits. Il cuore del device, invece, è il SoC Snapdragon 8 Gen 2. Si tratta del chipset più performante realizzato da Qualcomm con prestazioni migliorate per garantire maggiore potenza.

REDMAGIC 8S Pro è lo smartphone da gaming pensato appositamente per i giocatori e per gli e-Sports grazie a soluzioni tecniche rivoluzionarie

Infatti, la frequenza della CPU arriva a 3.36 GHz mentre la velocità della GPU è stata aumentata a 719 MHz. I dati rilasciati da REDMAGIC indicano un miglioramento complessivo delle performance del 33%. Questi valori sono raggiungibili grazie al sistema di raffreddamento ICE 12.0, composto da un mix di soluzioni di dissipazione che includono una camera di vapore, una struttura di canalizzazione e del gel refrigerante.

A questo si aggiunge anche il chip proprietario Red Core 2, una soluzione da gaming dedicata per alleggerire lo Snapdragon 8 Gen 2 dai processi non essenziali. In questo modo, sarà possibile garantire maggiore potenza ai giochi e ai task e delegare le funzioni secondarie al Red Core 2. Il sistema, inoltre, può contare su memorie RAM LPDDR5X fino a 16GB e storage UFS 4.0 fino a 512GB.

Il comparto fotografico del REDMAGIC 8S Pro è caratterizzato da una fotocamera anteriore Full Screen da 16MP. Al posteriore troviamo una fotocamera da 50MP con sensore Samsung GN 5 da 1/1.57″. La batteria ad 6.000mAh complessivi, suddivisa in due batterie da 3.000mAh, supporta la ricarica rapida a 65W che permette di completare una ricarica in meno di 40 minuti.

Le tre versioni disponibili sul sito ufficiale dello smartphone da gaming e i relativi prezzi sono: