Futuro con energia 100% rinnovabile: possibilità o utopia?

L’idea di un futuro in cui le fonti energetiche rinnovabili (FER) saranno l’unica fonte di energia elettrica sta prendendo piede tra le diverse società, tra le associazioni e tra gli interessati. Ma quanto c’è di vero? L’obiettivo di un futuro sostenibile e rinnovabile al 100%, che non usi fonti dannose, è possibile? Si tratta di un’utopia a cui ci stiamo aggrappando per pura speranza? Su tutte queste questioni ci sono tantissimi dibattiti in atto.

L’analisi condotta dalla Coalizione d’Azione dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, abbreviando molto più semplicemente conosciuta come IRENA, ha cercato di dare delle risposte. Come? Ha esplorato vari scenari possibili dove tutti seguono lo scopo di mantenere la temperatura in futuro entro +1,5°, contenendone così l’aumento.

Per il nostro futuro forse c’è ancora speranza secondo l’IRENA

Uno dei punti centrali della ricerca è la considerazione della sempre più veloce digitalizzazione delle reti energetiche. Con una gestione intelligente e dinamica si riuscirebbe in futuro a garantire una fornitura continua ed efficiente di energia proveniente da fonti rinnovabili, nonostante la loro intermittenza e vulnerabilità ai fenomeni atmosferici improvvisi ed estremi. Tra gli scenari esplorati da IRENA c’è quello del sistema Net Zero che si concentra sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili e dell’energia nucleare. A differenza di queste fonti si punterebbe ad usare altre strategie e fonti migliori che consentano finalmente di arrivare ad una reale decarbonizzazione energetica.

Gli scenari che puntano sull’energia 100% rinnovabile richiedono però azioni più attive e tempestive. Ci dovrebbe essere una coerenza da parte delle diverse società verso una transizione univoca alle fonti di energia solo rinnovabili. In queste quelle più papabili e principali sono il solare e l’eolico, supportati poi da altri fonti come l’idroelettrico o il geotermico. Affrontare tale transizione richiede decisioni a lungo termine e investimenti nel settore delle FER. Ora è essenziale agire, senza aspettare una completa adozione da parte del mercato o lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture più avanzate, diverrebbe troppo tardi e il nostro futuro sarebbe insalvabile.

Mentre la transizione verso un futuro alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili presenta sfide significative, l’analisi di IRENA è in qualche modo indice di speranza. Essa indica che è possibile realizzarla con la giusta pianificazione e azione tempestiva.