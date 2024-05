L’ultima volta che YouTube ha fatto parlare di sé, riguardava le misure adottate contro gli adblocker, e di come non sarebbe stato più possibile poter “skippare” le pubblicità . Adesso arriva una nuova novità per quanto riguarda il social network di Google, YouTube starebbe testando la visualizzazione di annunci pubblicitari durante la pausa dei video sull’app per TV, destando interrogativi sulla possibile estensione alle app per mobile e desktop.

Durante una conferenza stampa, i dirigenti dell’azienda di Mountain View hanno spiegato e motivato i risultati positivi del pilota per gli annunci in pausa sull’app TV di YouTube. In particolar modo Philipp Schindler, Chief Business Officer di Google, ha evidenziato l’interesse degli inserzionisti e il successo di questo nuovo formato, secondo lui rivoluzionario.

Probabili problemi di YouTube con questa novità

Nonostante adesso questa novità si trovi solo sull’app TV, il potenziale impatto su altre piattaforme è oggetto di discussione. Come sappiamo bene, la redditività degli annunci è l’aspetto più importante per le entrate di YouTube, ma l’invasività potrebbe compromettere l’esperienza dell’utente e stravolgere l’equilibrio che c’è tra i guadagni e la soddisfazione di chi fruisce del servizio.

La situazione al momento sembra complicata, se da un lato YouTube cerca nuove fonti di reddito, dall’altro gli utenti si trovano di fronte alla prospettiva di annunci sempre più invasivi, utenti che quindi potrebbero decidere di esplorare nuove alternative per il loro intrattenimento giornaliero. Inoltre, dal momento che YouTube sembra intenzionato a continuare con la sua battaglia contro gli adblocker, questo porterebbe in futuro ad avere molti utenti che sottoscrivono un abbonamento alla versione premium, in modo da evitare qualsiasi tipo di pubblicità.