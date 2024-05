Apple starebbe lavorando su un nuovo tipo di Mac basato sui modelli pieghevoli già sviluppati dalle altre case produttrici, anche se questo tipo di computer avrebbe delle caratteristiche in più. Il nuovo modello non verrà presentato quest’ anno ma tuttavia bisognerà aspettare qualche anno poiché c’è bisogno di uno studio approfondito da parte dei creatori di Apple per cercare di realizzare un dispositivo bello esteticamente ma soprattutto funzionale.

Sicuramente oltre a questo modello saranno molto i dispositivi che non verranno lanciati il 7 maggio in occasione di una conferenza della casa di Cupertino; però possiamo immaginare come queste nuove idee siano incentrate sul rinnovamento e sulla possibilità di creare degli oggetti all’ avanguardia in modo da mettersi al pari con le atre società che hanno già sviluppato questo tipo di tecnica. Il nuovo design del Mac è ancora da scoprire ma ovviamente dovrà essere all’ altezza delle sue qualità a livello tecnologico.

Apple, nuovo Mac veramente tecnologico

Il nuovo Mac avrà uno schermo pieghevole da 20,3 pollici e verrà presentato alla fine del 2025 insieme ad un iPhone pieghevole però stavolta con schermo da 7,9 ed 8,3 pollici; questi modelli dovranno essere molto tecnologici e innovativi poiché saranno destinati alla fascia di mercato ultra alta, di conseguenza i prezzi non saranno abbordabili da tutti. Questo dimostra che Apple ha deciso di dedicarsi a dei prodotti realizzati con componenti veramente all’ avanguardia. Il fatto che questi prodotti dovranno essere messi sul mercato il prima possibile, dimostra che la casa produttrice sta cercando di velocizzare i tempi di produzione affinché ci sia poi alla fine un maggiore guadagno.

I nuovi modelli quindi dovranno essere messi sul mercato internazionale tra qualche anno per cui bisognerà aspettare che gli ingegneri di Apple creino dei dispositivi innovativi che abbiano a disposizione delle funzionalità importanti e con nuovi elementi per rendere l’ utilizzo di quest’ ultimi molto semplice.