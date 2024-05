In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di sfidare la concorrenza con una interessante proposta. In particolare, l’operatore sta ancora proponendo presso alcuni negozi fisici autorizzati l’attivazione di una super offerta di rete mobile, rivolta principalmente a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, tra cui TIM e Kena Mobile. L’offerta in questione si chiama WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre sfida i suoi rivali con la super offerta WindTre GO 150 M 5G Easy Pay

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico WindTre sta sfidando la concorrenza con una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre GO 150 M 5G Easy Pay. Quest’ultima sarà disponibile all’attivazione presso alcuni negozi fisici autorizzati WindTre.

Si tratta come già detto di un’offerta mobile pensata per sfidare i rivali di WindTre, quindi sarà attivabile solo dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali TIM, Kena, Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e Lyca Mobile. L’offerta in questione è piuttosto interessante, dato che arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G.

Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 8,99 euro al mese. Gli utenti potranno inoltre scegliere di pagare sia tramite credito residuo sia tramite il metodo di pagamento automatico Easy Pay, ovvero tramite carte prepagate, carte di credito e affini. Come spesso accade, anche questa offerta includerà poi senza costi extra alcuni servizi di reperibilità, come La Segretaria Telefonica e Ti Ho Cercato.