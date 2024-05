I sistemi operativi al giorno d’oggi sono molto utili visto l’utilizzo frequente di dispositivi elettronici che ne necessitano l’impiego. Molti dei quali se non la maggior parte sono a pagamento tramite una licenza. Uno in particolare forse quello più famoso che ha compiuto molta strada è Windows. Ma la vera domanda è si può utilizzare senza una licenza attiva?

Questo sistema operativo è uno dei più completi che esistano in ambito di funzionalità e servizi, ma vediamo senza la licenza cosa si può fare.

Windows, si può utilizzare senza licenza?

Molte persone che non dispongono di una licenza per questo famoso sistema operativo si pongono la stessa domanda, ma posso utilizzare Windows senza la licenza?.

Molte sono state le risposte della community di Microsoft. Dove gli utenti ponevano domande rispetto Windows 10, il quale non sarà più supportato da Microsoft dal 14 Ottobre 2025.

Nella varia documentazione, è proprio la Microsoft che delucida che se non vi è l’attivazione della relativa licenza per il sistema operativo, codesto non sarà in grado di poter scaricare i vari aggiornamenti in sicurezza. I quali sono molto importanti nel tenere il PC lontano dalle eventuali minacce esterne che potrebbero scaturire con attacchi hacker. Questo è considerato come uno degli aspetti più importanti, che con il tempo i criminali informatici hanno sviluppato sempre di più le loro abilità in ambiti di trafugamento, rispetto le informazioni che sono presenti sui PC dei vari utenti. Questi criminali utilizzerebbero anche dei ransomware per congelare i dati chiedendo in più anche un relativo riscatto.

Riguardo il lato delle funzionalità, la non predisposizione della licenza di Windows porterebbe alla applicazione di limitazioni in ambito prestazionale del sistema operativo, bloccando alcune delle feature presenti.

Quindi uno dei migliore consigli è di portare il PC allo step successivo quindi a Windows 11, procedendo con la relativa attivazione del sistema operativo.