Il settore del gaming è costellato da diversi titoli di ogni genere per accontentare le esigenze dei giocatori, anche le pi stravaganti. A partire dall’8 maggio, gli utenti Xbox potranno divertirsi con un titolo inusuale ma al tempo stesso ricco di sfida. Il nuovo I Am Your President permette di intraprendere una carriera politica da Presidente degli Stati Uniti d’America.

Il titolo è disponibile per Xbox One e Xbox Series X|S e consentirà di vivere una campagna politica realistica, contraddistinta da elementi di gameplay basati sulla realtà. Gli utenti dovranno scegliere se schierarsi con i Democratici e i Repubblicani e affrontare i vari scontri politici che contraddistinguono ogni presidenza.

Saranno presenti situazioni di crisi da superare, elementi di politica estera da affrontare e l’immancabile satira. Dopo il successo ottenuto su PC, anche gli utenti console potranno affrontare le sfide di I Am Your President e diventare il Presidente.

I Am Your President è un nuovo titolo simulativo di stampo politico che permette di diventare il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America

Gli sviluppatori dello studio indipendente President Studio hanno messo a punto le meccaniche di questo insolito simulatore. La pubblicazione, invece, è affidata al publisher Ultimate Games.

Gli sviluppatori di I Am Your President sono consapevoli che il loro titolo è diverso dagli altri. Il gameplay si sviluppa dalla vittoria delle elezioni presidenziali. Il giocatore si troverà a fronteggiare alcune delle scelte più importanti per un neo-presidente e portare il proprio partito a lavorare al meglio, puntando alla riconferma per un secondo mandato.

Sarà necessario parlare con i consiglieri e i referenti del Governo per prendere le proprie decisioni. Bisognerà presenziare alle conferenze stampa e, talvolta, prendere decisioni impopolari. Inoltre, bisognerà anche curare la propria immagine gestendo i canali social presidenziali e preparando i discorsi alla Nazione.

Le decisioni prese delineeranno la bussola politica del giocatore. Alcune scelte saranno più vicine alle ideologie dei Repubblicani mentre altre a quelle dei Democratici. Gli utenti potranno decidere verso quale schieramento orientarsi in maniera netta oppure favorendo una neutralità. Non mancheranno eventi casuali che renderanno il gameplay sempre vario.