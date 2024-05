Da tempo ormai Kena Mobile ha dimostrato di essere uno dei competitor più vantaggiosi per il settore della telefonia mobile. A tal proposito, infatti, l’operatore mira ad offrire ai suoi utenti piani telefonici che siano ricchi di dati, ma allo stesso tempo convenienti. In questo modo è possibile ottenere giga e minuti senza rinunciare al risparmio.

Il mercato telefonico è sempre molto agguerrito e già dallo scorso anno Kena Mobile si impegna per riuscire a mantenere salda la propria posizione, attirando a sé nuovi possibili clienti. Attualmente sono varie le promo offerte dall’operatore che offrono vantaggi sensazionali.

Offerta sensazionale per Kena Mobile

Se siete alla ricerca di una promozione conveniente Kena Mobile arriva in vostro soccorso. L’operatore ha deciso di riportare sul mercato una sua precedente offerta particolarmente apprezzata dagli utenti. Ma quali sono i dettagli principali della promozione?

L’offerta in questione è la promo Flash ed offre ai clienti Kena Mobile minuti illimitati, 200 SMS verso tutti e ben 100 GB di traffico dati per la navigazione internet in 4G. Il piano risulta già super conveniente così, ma l’operatore telefonico virtuale ha deciso di sorprendere tutti i suoi utenti con un prezzo che definire vantaggioso sarebbe riduttivo. Infatti, la promo presenta un costo mensile di soli 4,99 euro per sempre.

Kena Mobile offre ai suoi utenti la possibilità di ottenere tutto, quantità di dati e prezzo conveniente senza costringerli in questo a rinunciare a nulla. Risparmio e qualità sono quindi al sicuro. A tal proposito, è importante sottolineare che al momento non sono previsti costi di attivazione extra.

Inoltre, come già anticipato, Kena Mobile offre la sicurezza che il prezzo della promo non cambierà e resterà lo stesso “per sempre”. Un dettaglio da non sottovalutare considerando quanto spesso le offerte telefoniche subiscono aumenti e variazioni di prezzo. Se siete interessati a procedere vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale dell’operatore per avere tutte le informazioni utili sulla promo e la sua attivazione.