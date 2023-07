Nubia ha deciso di presentare in Cina l’aggiornamento di metà percorso della sua linea REDMAGIC 8, la quale nelle sue due versione si arricchisce di una S dopo l’8, fornendo dunque due nuovi modelli, il 8S Pro e Pro Plus, dotati di specifiche tecniche davvero impressionanti tra cui una spiccata memoria RAM che nel modello top arriva a 24Gb, unica grossa novità considerato che invece molte altre specifiche sono rimaste invariate.

Le grosse novità sono due, la prima riguarda il SoC, che in questo caso è costituito da un’evoluzione dello Snapdragon 8 Gen 2, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2 “leading version” o enhanced che dir si voglia, il quale differisce dal precedente per un clock che passa dai 3,2 GHz del Gen 2 classico arriva ai 3,36 GHz, anche la GPU non è la classica ma una variante con clock superiore: 719 MHz invece dei 680 MHz standard.

La seconda novità è appunto la memoria RAM, la cui quantità si vede per la prima volta nel mondo degli smartphone, appunto 24Gb, e considerato l’equipaggiamento del device, forse è l’unico al momento in grado di sfruttarli a pieno.

Specifiche tecniche