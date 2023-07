Il team di Level Infinite ha annunciato che nel corso del prossimo mese partirà la Closed Beta di Assassin’s Creed Codename Jade. Il titolo del gioco è ancora provvisorio ma gli utenti potranno divertirsi con le feature del nuovo capitolo mobile a partire dal 3 agosto.

La Closed Beta sarà a livello globale e permetterà ad alcuni giocatori Android e iOS selezionati di provare in anteprima Assassin’s Creed Codename Jade. Per iscriversi e richiedere l’accesso alla fase di prova, è possibile collegarsi al sito ufficiale e scoprire nuovi dettagli.

Il gioco permetterà di seguire le avventure degli Assassini nel terzo secolo a.C. dell’antica Cina. Le varie missioni ci porteranno ad esplorare le prime dinastie unificate della Cina e tutti gli intrighi di potere. Non mancheranno sfide e minacce che solo i più abili seguaci del Credo potranno superare.

Tutti i giocatori curiosi di scoprire Assassin’s Creed Codename Jade possono registrarsi per partecipare alla Closed Beta attiva dal 3 agosto

Come si può ammirare nel trailer di lancio, il gameplay si preannuncia vario e diversificato. Inoltre, c’è un aspetto da non sottovalutare, Assassin’s Creed Codename Jade potrà essere giocato gratuitamente e in mobilità.

Gli sviluppatori di Level Infinite sta lavorando con Ubisoft per portare sui device Android e iOS la vera esperienza di gioco di Assassin’s Creed. I giocatori potranno fare parkour, arrampicarsi, eseguire agili mosse e sconfiggere i nemici in duelli emozionanti.

Inoltre, il titolo si configura come un mondo open world tutto da esplorare. I giocatori potranno viaggiare alla Grand Muraglia fino alla capitale Xianyang ed esplorare diverse aree. Non mancheranno segreti da scoprire e tanti nemici da affrontare.