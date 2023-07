Level Infinite ha confermato la propria partecipazione alla Gamescom, la fiera dedicata ai videogiochi che si tiene ogni anno a Colonia, Germania. Lo sviluppatore sarà presente con Into the Infinite: A Level Infinite Showcase, il primo showcase indipendente della compagnia.

L’appuntamento è fissato per il 23 agosto alle 19:00 ora italiana. Durante lo show verranno mostrati aggiornamenti esclusivi sui titoli in fase di sviluppo. La conferenza permetterà di ammirare il lavoro di Level Infinite e degli Studios partner a livello globale, offrendo ai giocatori tutte le informazioni sul futuro del brand.

Come dichiarato da David Tyler, responsabile del Publishing per l’Europa occidentale di Level Infinite: “Non riesco a pensare a un modo migliore per inaugurare la Gamescom. Into the Infinite ci offre la piattaforma ideale per condividere i tanti nuovi contenuti che abbiamo da mostrare con il pubblico di tutto il mondo“.

Level Infinite ha confermato la propria partecipazione alla Gamescom 2023 con un evento unico intitolato “Into the Infinite: A Level Infinite Showcase”. I protagonisti saranno Arena Breakout e Assassin’s Creed: Codename Jade.

La conferenza Into the Infinite: A Level Infinite Showcase verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali della software house. Gli utenti interessati potranno collegarsi sui canali Twitch e YouTube di Tencent per seguire l’evento.

Inoltre, tutti coloro che parteciperanno dal vivo alla Gamescom potranno recarsi presso lo stand ufficiale per ammirare dal vivo le novità in arrivo. Per raggiungere lo stand, basterà recarsi nel padiglione 6 dal 23 al 27 agosto. Sarà possibile scoprire tutti i giochi in arrivo e familiarizzare anche con i titoli già annunciati tra cui Arena Breakout e Assassin’s Creed: Codename Jade.

Arena Breakout è un titolo recentemente rilasciato su device iOS e Android e si configura come un FPS tattico. I giocatori potranno immergersi in una simulazione di guerra dove l’unico obiettivo è sopravvivere.

Assassin’s Creed: Codename Jade è un titolo ancora in fase di sviluppo incentrato sulla saga degli Assassini. Giocando su mobile, sarà possibile esplorare la Cina del terzo secolo a.C. in un mondo ricco di missioni, sfide e avventure. Il titolo sarà caratterizzato dal debutto di un Closed Beta Test che si svolgerà dal 3 all’11 agosto.