OWO e Ubisoft hanno stretto una nuova partnership per garantire un’immersività senza precedenti nell’industria videoludica. I giocatori potranno diventare i protagonisti assoluti di Assassin’s Creed Mirage grazie alla Haptic Gaming System.

Il publisher e il produttore stanno lavorando per permettere ai giocatori di sperimentare vere sensazioni fisiche durante le sessioni di gaming. La tuta OWO Haptic Gaming System permetterà di simulare gli impatti e rendere ancora più divertenti le sessioni di parkour di Assassin’s Creed Mirage.

La partnership darà vita ad una versione esclusiva della tuta OWO a cui si affianca una skin speciale denominata ACM Edition. Il kit sarà acquistabile inizialmente sul sito Web ufficiale di OWO e, in seguito, sarà venduta in bundle con il gioco Assassin’s Creed Mirage presso diversi rivenditori autorizzati.

Ubisoft e OWO stanno collaborando per rendere l’esperienza di gioco di Assassin’s Creed Mirage ancora più unica con la tuta Haptic Gaming System

Ricordiamo che il nuovo capitolo dedicato alla saga degli Assassini permetterà di vivere le avventure di Basim. Il personaggio è un ladro di strada che soffre di terribili visioni ed è in cerca di risposte e, soprattutto, giustizia. Diventando un Assassino, Basim potrà apprendere nuove abilità per raggiungere i propri obiettivi. I giocatori, invece, sperimenteranno in prima persona tutti gli impatti che il protagonista subirà durante la sua avventura.

Come dichiarato da Fabian Salomon, Lead Producer di Ubisoft Bordeaux: “Sfruttando le rivoluzionarie tecnologie e competenze di OWO, siamo in grado di immergere i giocatori nel mondo, nei suoni e nelle sensazioni di Assassin’s Creed Mirage in un modo innovativo e potenziato. Non vediamo l’ora che i nostri giocatori scoprano e si godano la storia di formazione di Basim con la potenza di OWO“.

Anche Jose Fuertes, fondatore e CEO di OWO, si è dimostrato entusiasta di questa collaborazione affermando: “Siamo entusiasti di svelare la nostra partnership strategica tra Ubisoft e OWO. Questa alleanza dinamica fonde il gameplay coinvolgente dei videogiochi di livello mondiale di Ubisoft con l’abilità tecnologica all’avanguardia di OWO. Collaborare con un editore come Ubisoft è un’incredibile opportunità per OWO. Siamo orgogliosi di avere Assassin’s Creed Mirage nel nostro portfolio di giochi e non vediamo l’ora che i giocatori inizino a provare il gioco. Insieme, siamo in missione per rimodellare il panorama del gioco e spingere più in là i confini dell’intrattenimento interattivo”.