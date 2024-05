Ogni operatore telefonico mensilmente aggiorna il proprio catalogo di offerte e promozioni aggiungendone di nuove e rinnovando quelle più richieste dall’utenza, tra questi figura ovviamente Very Mobile che anche per il mese di Maggio ha aggiornato il proprio catalogo introducendone di nuove e prorogando alcune delle più gradite, il tutto per garantirsi un cospicuo numero di sottoscrizioni anche questo mese.

Le offerte prorogate risultano così attivabili online fino al 16 Maggio e in un negozio fisico autorizzato fino al 3 Giugno prossimo, vediamo insieme di quali promo si tratta.

Numerose offerte prorogate

Partiamo parlando di una delle offerte più gradite dall’utenza, la Very 5,99 Promo Flash Back XL, quest’ultima ad un costo di appena 5,99 euro al mese include fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri.

Poi Very ha introdotto anche la nuova Very 4,99, gli utenti avranno a disposizione fino a 10 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un prezzo pari a 4,99 euro al mese.

In ultimo abbiamo la Very 9,99 Promo Flash che consente di usufruire addirittura di ben 270 GB di traffico dati e come intuibile di minuti ed SMS illimitati, il costo in questo caso ammonterà a 9,99 euro al mese.

Si tratta dunque di promozioni distribuite per fasce di prezzo ed esigenze, da coloro che necessitano di tanti giga per navigare a colore che invece non ne sfruttano poi così tanto, ciò che però viene garantito a tutti è la possibilità di restare in contatto telefonico con chiunque grazie ai minuti illimitati come base di partenza di ogni promo, se siete interessati affrettatevi entro le date di scadenza delle promozioni.