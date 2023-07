CUPRA vuole diventare uno dei brand più importanti nel panorama del motorsport e, per raggiungere questo obiettivo, l’azienda sta lavorando sodo. Lo dimostrano gli ultimi quattro anni tra cui spicca lo sviluppo e-Racer, una vettura turismo da corsa totalmente elettrica e la prima del suo genere al mondo, e gli ottimi risultati in competizioni come FIA ETCR e nella Extreme E.

Ma Cupra vuole anche reinventare il mondo delle corse, imprimendo una chiara vocazione sostenibile. Infatti, il brand diventerà completamente elettrificato entro il 2030 e questo vale anche per il motorsport. Ecco, quindi, che Cupra sta collaborando con ABT per competere nella Formula E.

Questa classe è dedicata a vetture completamente elettriche e rappresenta il campionato più importante della categoria. La partnership, inoltre, andrà oltre il mondo reale e si estenderà anche nel metaverso grazie al gioco ufficiale di corse blockchain.

Cupra e ABT vogliono rivoluzionare il mondo del motorsport a zero emissioni attraverso lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate per l’elettrificazione

Come dichiarato da Wayne Griffiths, CEO di CUPRA: “CUPRA ha le corse nel suo DNA – e come brand corriamo per vincere. È il momento giusto per fare un ulteriore passo in avanti e unirci alla più grande competizione automobilistica elettrica. Non vedo l’ora che il team ABT CUPRA Formula E inizi a gareggiare nel cuore di alcune tra le città più iconiche del mondo. Unirsi alla Formula E, una piattaforma motorsport unica, sottolinea la nostra ambizione di diventare un autentico brand rilevante a livello globale, che punta a ispirare il mondo da Barcellona”.

Il team ABT CUPRA Formula E potrà contare sul talento dei piloti Robin Frijns (Paesi Bassi) e Nico Müller (Svizzera). Il powertrain della vettura da corsa è fornito da Mahindra Racing. Grazie al know-how acquisito attraverso alla partecipazione alla Formula E, sarà possibile migliorare anche le vetture di serie per risultare sempre più efficienti e potenti.

La partnership tra CUPRA e ABT si rafforza per diventare protagonisti delle corse a zero emissioni. Infatti, i due brand già collaborano nell’Extreme E, la categoria dedicata alle corse fuoristrada con vetture elettriche. Attraverso questa nuova collaborazione, i due marchi potranno reinventare il mondo del motorsport attraverso l’elettrificazione.