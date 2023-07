E’ già passato un anno da quando la FIA ha mostralo la prima auto da corsa completamente elettrica di terza generazione. E insieme alla presentazione, sono emersi anche alcuni dettagli importanti che riguardano le prestazioni delle auto che gareggeranno e gli standard da rispettare.

In sintesi, la Generazione 3 della Formula E sarà caratterizzata da auto che potranno sviluppare fino a 350 kW di potenza (circa 470 CV), e arrivare ad un massimo di 320 km/h. Questi dati sono molto positivi se considerando alcuni aspetti importanti che sono andati a migliorare con il passaggio ai motori elettrici. Uno di questi è il rapporto peso/potenza.

In linea di massima, tutte le auto saranno sviluppate in questo modo: motori elettrici sia anteriori che posteriori che con la MGU combinata avranno una capacità rigenerativa totale di 600 kW. Cambiato anche il design, che per adattarsi alle modifiche trasforma il telaiorendendolo più piccolo. La grande novità che ha sconvolto tutti invece riguarda i sistemi di frenata: le auto infatti non saranno dotate di freni idraulici nella parte posteriore grazie al sistema di frenata rigenerativa.

Un vero e proprio cambiamento radicale

E non è finita qui, perché al fine di voler dare un senso a questo impegno verso l’ambiente, anche le parti con cui sono costruite le vetture saranno “ecologiche”. La maggior parte delle parti in fibra di carbonio infatti saranno prese dagli scarti dell’ aeronautica e rielaborati in nuove fibre riutilizzabili. Una cosa che verrà fatta anche con i pneumatici e che porterà la percentuale dei materiali che sono stati riciclati al 26%.

“La nuova monoposto Gen3 Formula E è un’auto creata all’incrocio tra alte prestazioni, efficienza e sostenibilità“, afferma il presidente della FIA Jean Todt. “Il lavoro svolto dai team della FIA insieme alla Formula E, dal lancio della disciplina otto stagioni fa, cerca instancabilmente di guidare l’innovazione e favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile. Non dubito che questa nuova monoposto eleverà la Formula E al livello successivo”.

Il CEO di Formula E, Jamie Reigle ha aggiunto in un’intervista: “Nel progettare l’auto Gen3, abbiamo deciso di dimostrare che le prestazioni elevate, efficienza e sostenibilità possono coesistere senza compromessi.”