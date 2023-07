Sappiamo molto poco del metaverso. I mondi paralleli possono fondersi in uno solo? Si può distorcere o stravolgere lo spazio-tempo? La verità che si cela dietro questa indagine potrebbe sconvolgervi.

Tuttavia, astrofisici e astronomi hanno recentemente pubblicato prove che suggeriscono con forza l’esistenza del moto delle onde gravitazionali: un mormorio continuo di increspature a bassa frequenza nello spazio-tempo provenienti da alcuni degli oggetti più esotici dell’universo, i buchi neri.

Metaverso, ecco i risultati della ricerca

L’ipotesi che un segnale a bassa frequenza proveniente dalle entità più forti dal punto di vista gravitazionale dell’universo – probabilmente buchi neri supermassicci in collisione – sia in tutto il cosmo è stata confermata da questa scoperta. I nuovi dati sono stati raccolti dal North American Nanohertz Observatory for Gravitational Waves (NANOGrav), dallo European Pulsar Timing Array (EPTA), dall’Indian Pulsar Timing Array (InPTA) e dal Parkes Pulsar Timing Array (PPTA).

Le coppie di buchi neri supermassicci, sono la principale possibilità di generare onde gravitazionali di fondo. La teoria della relatività generale di Einstein ha fatto per prima la previsione delle onde gravitazionali. Secondo Einstein, le onde gravitazionali sono fluttuazioni del campo che si muovono alla velocità della luce. Le onde gravitazionali si generano quando due buchi neri si circondano o si scontrano, o quando due oggetti incredibilmente densi come le stelle di neutroni si incontrano.

Un secolo dopo la previsione di Einstein, nel 2015, il Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory (LIGO), attualmente parte della collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA, ha effettuato la prima rilevazione di onde gravitazionali. Utilizzando misure molto precise della distanza tra gli specchi nei tunnel di Washington e della Louisiana, LIGO è stato in grado di rilevare le increspature nello spazio.