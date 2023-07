Test psicologico, se ti senti disorientato scegli un punto cardinale e risolverai i tuoi problemi

Il test psicologico basato sulla scelta di un punto cardinale può fornire indicazioni su ciò di cui hai bisogno in questo momento della tua vita. Tale strumento si basa sull’idea che, in certi momenti, possiamo sentirci disorientati, come se avessimo perso il nostro punto di riferimento e la motivazione. Questo non è necessariamente negativo, ma può essere l’occasione perfetta per riprendere la giusta rotta e tornare a stare meglio.

Test psicologico: quale punto cardinale scegli?

Il test funziona così: scegli un punto cardinale tra nord, sud, ovest ed est, e in base a questa scelta, il test ti suggerirà di cosa hai bisogno. La scelta dovrebbe essere fatta seguendo il tuo istinto, senza rifletterci troppo, per metterti in contatto con il tuo essere interiore e rendere il test accurato.

Se scegli il nord, che è spesso associato al freddo e alle prove difficili, potrebbe significare che stai attraversando un periodo complicato, pieno di sacrifici e decisioni importanti. In questo caso, il consiglio è di tenere duro e accettare il cambiamento.

Se invece scegli il sud, che evoca il calore e l’estate, potrebbe indicare che è il momento di iniziare un nuovo progetto, qualcosa che desideri ardentemente. Questo è il momento migliore per farlo e la soddisfazione ripagherà ogni sforzo.

La scelta dell’ovest, che nell’antichità rappresentava l’ignoto, potrebbe suggerire che hai bisogno di un periodo di riflessione in solitudine, senza distrazioni. Questo ti permetterà di ripartire con rinnovato slancio.

Infine, se scegli l’est, da dove sorge il sole e che simboleggia la luce e il potere spirituale, potrebbe indicare che sei disorientato e hai bisogno di un amico fidato e saggio che possa consigliarti. Affidati a questa persona per affrontare questo momento.