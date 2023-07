Ancora una volta si torna a parlare dei prossimi smartphone pieghevoli Samsung. Il lancio è sempre più vicino ma le anticipazioni non si fermano e conosciamo ormai ogni particolare dei due dispositivi più attesi. Infatti, dopo aver avuto modo di osservare in rete le prime immagini dal vivo del Galaxy Z Fold 5, una nuova fonte pubblica un rapporto secondo il quale Samsung potrebbe proporre i suoi pieghevoli a un costo più alto rispetto agli anni passati.

Samsung aumenterà il costo dei suoi smartphone pieghevoli in Europa!

In base al rapporto di Dealabs, il Samsung Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5 saranno disponibili a un costo più alto. La fonte ritiene che Samsung attuerà dei rincari in Europa e nello specifico in Francia. Non è chiaro, dunque, se anche il nostro paese sarà coinvolto nell’aumento dei prezzi.

Se così fosse, stando alle informazioni emerse, Samsung dovrebbe proporre il suo Galaxy Z Fold 5 da 256 GB a un costo di 1899,00 euro. Si passerà a una spesa di 2039,00 euro per la variante da 512 GB e a un prezzo di 2279,00 euro per l’opzione da 1 TB.

Il Samsung Galaxy Z Flip 5, invece, sarà disponibile anche nella versione da 128 GB ma il costo non è ancora trapelato. Sappiamo che la versione da 256 GB sarà rilasciata a un prezzo di 1199,00 euro mentre la variante da 512 GB costerà ben 1339,00 euro.

Dealabs fa riferimento a quelli che con molta probabilità saranno i prezzi dei dispositivi in Francia. Dovremo attendere il 26 luglio per scoprire se anche in Italia sarà necessario sostenere spese più alte per ottenere gli ultimi smartphone pieghevoli del colosso.