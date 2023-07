Microsoft vince la causa per l'acquisizione di ActiVision

La causa contro la FTC negli Stati Uniti è stata vinta da Microsoft. La materia del contendere era praticamente l’acquisizione di ActiVision Blizzard King. L’operazione in questione, ovvero una di quelle più grandi della storia della finanza è quindi adesso molto più vicina al traguardo.

Il giudice ha affermato che le teorie fornite dagli antagonisti di Microsoft non sono risultate plausibili: la FTC sosteneva infatti che il colosso stesse rappresentando una minaccia per la libera concorrenza. Al momento però non finisce qui visto che Microsoft ha ancora degli ostacoli da mettersi alle spalle. Inoltre FTC potrebbe decidere di continuare in giudizio, ma potrebbe non essere solo questo il problema. Anche nel Regno Unito il mercato si sarebbe espresso contro l’acquisizione.

Microsoft vince la causa, i vertici esprimono il loro ringraziamento

Quanto segue consiste nelle dichiarazioni da parte del presidente di Microsoft, Brad Smith:

“Siamo grati alla Corte di San Francisco per questa decisione rapida e approfondita e speriamo che altre giurisdizioni continueranno a lavorare per arrivare a una risoluzione puntuale.”