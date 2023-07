Play Store, 10 app gratis per Android tra quelle a pagamento

Ogni giorno può essere quello giusto per trovare l’applicazione o il gioco a pagamento che fa al caso proprio ma gratis. Le iniziative da parte del Google Play Store sono talmente frequenti che perdersene una risulterebbe davvero difficile. Proprio oggi il famoso market regala tanti titoli a pagamento agli utenti, i quali dunque potranno procedere al download totalmente gratuito. Ovviamente l’offerta relativa a questa giornata potrebbe scadere in poche ore, per cui vi consigliamo di agire in maniera rapida.

Android regala tutti questi titoli a pagamento in maniera gratuita direttamente sul Play Store di Google

Come potete notare direttamente nell’elenco in basso, i titoli evidenziati corrispondono a veri e propri collegamenti al Play Store. Tutti gli utenti che quindi, notando il nome dell’applicazione o del gioco che gli occorre, decideranno di scaricare i contenuti, potranno farlo semplicemente cliccando sui link. Ecco la lista al completo con tutti i nomi da noi scelti: