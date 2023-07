Trony è PAZZA, oggi regala la tecnologia con uno sconto del 100%

La tecnologia è davvero gratis da Trony, la campagna promozionale più interessante del momento, permette infatti al consumatore finale di avere libero accesso a prodotti di alto livello, anche senza dover spendere nemmeno un centesimo. Un’occasione più unica che rara che dovete cogliere subito al volo.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi, possono essere completati in via esclusiva nei negozi fisici (non sul sito ufficiale) sparsi per il territorio nazionale, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. I vincoli sono minimi, ciò permette quindi all’utente di recarsi personalmente ovunque voglia, ed avere ugualmente la certezza di spendere veramente poco.

Trony è senza limiti, ecco il volantino Prendi 3 Paghi 2

Il volantino più interessante di sempre torna a fare capolino da Trony, stiamo parlando del Prendi 3 paghi 2, la perfetta soluzione che vuole spingere i consumatori ad acquistare contemporaneamente più prodotti, offrendo in cambio uno sconto davvero unico nel suo genere.

A conti fatti, tutti coloro che inseriranno nel proprio carrello ben 3 prodotti (anche uguali, eventualmente), è previsto uno sconto del 100% rispetto al prezzo di listino del meno caro della selezione. Consapevoli che forse non tutti siano pronti ad investire un quantitativo così elevato di denaro, ecco arrivare la possibilità di aggiungere al carrello due prodotti, ricevendo in cambio uno sconto del 50%, sempre sul listino del meno caro.

E’ bene sottolineare che la riduzione sarà applicata in automatico, ed allo stesso tempo che non sarà possibile scegliere quale prodotto scontare a tutti gli effetti. Il volantino lo potete scoprire nel dettaglio aprendo le pagine inserite nell’articolo stesso.