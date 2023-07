ABT Cupra XE, con Klara Andersson e Sebastien Loeb puntano al titolo

La nuova stagione di Extreme E è ormai alle porte, e ABT Cupra XE vuole puntare direttamente al titolo con i due nuovi piloti che correranno con le vetture del brand: Klara Andersson e Sebastien Loeb. La stessa Andersson, in una completa intervista, ha sottolineato che punteranno a vincere il titolo.

A darle man forte arriva direttamente un pilota di fama mondiale, Sebastien Loeb, conosciutissimo per i suoi trascorsi nel mondo del rally, pronto oggi ad unire le forze con ABT Cupra per l’evento di Extreme E di questi giorni, organizzato in Sardegna. L’obiettivo di Cupra è chiaro, vincere l’Island X Prix, puntando prima di tutto sulle vetture del brand, come la Cupra Tavascan XE.

Raccontarvi la storia di Loeb sembra quasi essere superfluo, è un pilota che negli anni ha vinto tantissimi titoli nelle più disparate discipline, tra cui conta anche il campionato Extreme E dello scorso anno, oppure gli oltre nove titoli nel Campionato del Mondo Rally.

Loeb e Cupra, un matrimonio ben riuscito

Loeb, nonostante la sua grande esperienza (che ha deciso di mettere a disposizione della giovane Andersson), annuncia con entusiasmo la nuova avventura, dichiarando di “non vedere l’ora di tornare all’Extreme E, una competizione che ricorda lontanamente il Rallycross, e per questo motivo mi ritengo al passo con gli altri. Oltre a ciò, è molto bello entrare in un nuovo tempo, e potermi ritrovare con Klara”.

Extreme E nasce con l’idea di voler incoraggiare tutti a voler intraprendere azioni per proteggere il pianeta, andando a gareggiare con auto elettriche in ambienti minacciati dal cambiamento climatico, con un occhio all’inclusività. Al campionato, infatti, partecipano coppie composte da uomini e donne, evento raro nel settore.