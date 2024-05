Arriva dal Comune di Milano la notizia relativo al posticipo dell’introduzione di una serie di divieti riguardanti le Aree B e C della città. Secondo quanto dichiarato dalla Giunta Comunale la decisione è stata presa in considerazione del contesto economico mutato e dalla crescita dei prezzi del mercato auto. A questo, ovviamente si aggiunge anche il costo sociale per i cittadini insieme ai progressi tecnologici previsti che non hanno ottenuto i risultati sperati.

Nello specifico le novità annunciate dal comune di Milano riguardano le automobili, ma anche le moto per le quali il divieto è stato posticipato di un anno. In particolare, per quanto riguarda i ciclomotori si tratta dei veicoli alimentati a miscela con motore a due tempi Euro 2,a benzina con motore a quattro tempo da Euro0 e Euro1 e a gasolio Euro2.

A Milano slittano i divieti per le Aree B e C

Per le auto, invece, i divieti sono slittati per le vetture diesel Euro 6. Il Comune di Milano ha deciso di prorogare la possibilità di entrare nelle Aree B e C per questi veicoli fino al 30 settembre del 2028.

Nello specifico, per quanto riguarda la Area B si tratta dei veicoli diesel Euro6 A–B–C se acquistati dopo il 31 dicembre del 2018. Stesso discorso per le auto diesel Euro 6 B–C se acquistate dopo il 30 settembre del 2019. Per l’AreaC, invece, il provvedimento slitta per le vetture diesel Euro6 A–B–C, i taxi e anche NCC diesel Euro6 A–B–C. Questi se acquistati dopo il 31 dicembre del 2018. Inoltre, sono compresi anche i veicoli per trasporto cose (N1) diesel Euro 6 A, se acquistati dopo il 31 dicembre 2018. Insieme ai diesel Euro6 B–C se acquistati dopo il 30 settembre del 2019.

La Giunta comunale di Milano ha reso noto che la scelta ha preso in considerazione i costi di investimento che tutti i cittadini e le imprese devono sostenere a causa dello slittamento del Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo riguardo l’omologazione di veicoli a motore Euro 7.